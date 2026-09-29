Cartesian Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AML0 / ISIN: US8162121045
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29.09.2026 14:33:08
Cartesian's Descartes-08 Shows Durable Responses In Myasthenia Gravis
(RTTNews) - Tuesday, Cartesian Therapeutics (RNAC) reported additional retreatment data for investigational CAR-T therapy Descartes-08 showing sustained improvements in patients with generalized myasthenia gravis (MG).
Descartes-08 is an investigational autologous CAR-T therapy targeting BCMA and is being developed for MG and myositis.
In a Phase 2 case series of five patients who received retreatment after symptom recurrence, the mean MG-ADL score improved by 6.6 points at 12 months following retreatment, with a median retreatment interval of 16.6 months.
The company reported no new safety signals, with no serious adverse events, cytokine release syndrome or neurotoxicity during retreatment.
Cartesian expects topline Phase 3 AURORA data in the first quarter of 2027.
Cartesian's stocks closed at $7.21, down 2.70%.
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