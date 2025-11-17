17.11.2025 06:31:29

Cartica Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cartica Acquisition A hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

