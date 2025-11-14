Cartier-Mutter Richemont beschleunigt ihr Wachstum

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Richemont hat von einem starken Schmuckgeschäft profitiert. Der Schweizer Konzern, zu dem Marken wie Cartier, Van Cleef & Arpels und Montblanc gehören, beschleunigte das Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September wechselkursbereinigt um 14 Prozent. Im ersten Quartal war der Umsatz im Jahresvergleich um 6 Prozent gestiegen.

Das Schmuckgeschäft verbuchte ein Wachstum von 17 Prozent nach einem Plus von 11 Prozent im Vorquartal.

Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz wechselkursbereinigt um 10 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 10,4 Milliarden gerechnet.

Der Nettogewinn kletterte auf 1,8 Milliarden Euro von 457 Millionen im Vorjahr.

Die Marktbedingungen seien aufgrund wesentlicher Währungsschwankungen, höherer Goldpreise und der Auswirkungen der Zölle von Präsident Trump in den USA weiterhin schwierig, so der Konzern. "Mit Blick auf die Zukunft ist es offensichtlich, dass wir weiterhin durch unsichere Zeiten navigieren müssen, da die Erholungspfade, beispielsweise in China, unbeständig bleiben und der externe Druck keine Anzeichen eines Nachlassens zeigt", sagte Chairman Johann Rupert.

