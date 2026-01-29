Cartrade Tech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cartrade Tech hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,70 INR. Im Vorjahresviertel waren 8,95 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cartrade Tech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,10 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 12,93 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,10 Milliarden INR ausgegangen.

