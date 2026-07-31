Cartrade Tech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cartrade Tech hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 10,69 INR. Im letzten Jahr hatte Cartrade Tech einen Gewinn von 9,03 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cartrade Tech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,01 Milliarden INR im Vergleich zu 1,73 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 11,16 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,02 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at