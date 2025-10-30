Cartrade Tech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cartrade Tech hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 12,56 INR. Im letzten Jahr hatte Cartrade Tech einen Gewinn von 5,90 INR je Aktie eingefahren.

Cartrade Tech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,93 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 11,65 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,93 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at