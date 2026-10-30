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30.10.2026 06:31:28
Cartrade Tech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cartrade Tech stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,30 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,13 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,93 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,97 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2,13 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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