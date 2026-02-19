Carvana Aktie

Carvana für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanz vorgelegt 19.02.2026 08:21:00

Carvana-Aktie bricht ein: Trotz Bestmarken sorgen Zahlen für Ernüchterung

Carvana-Aktie bricht ein: Trotz Bestmarken sorgen Zahlen für Ernüchterung

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Carvana legte am Mittwoch Zahlen für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr 2025 vor. Anleger reagierten enttäuscht.

• Carvana verfehlt Gewinnerwartungen
• Rekordjahr konnte Rückschlag nicht verhindern
• Aktie kräftig unter Druck

Carvana hat die Gewinnerwartungen der Wall Street für das vierte Quartal 2025 verfehlt. Nach einem Rekordjahr mit mehr als verdoppeltem Aktienkurs und der Aufnahme in den S&P 500 enttäuschte das vierte Quartal die Anleger dennoch.

Rekordzahlen getrübt durch gestiegene Kosten

Carvana meldete für das Gesamtjahr 2025 Rekordumsätze von 20,3 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 49 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Auch das bereinigte EBITDA stieg auf 2,2 Milliarden US-Dollar, was einer Marge von 11 Prozent entspricht.

Im vierten Quartal allein wurden 163.522 Fahrzeuge verkauft - ein Plus von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr - bei einem Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar (+58 Prozent). Der Nettogewinn betrug 951 Millionen US-Dollar, nach 159 Millionen US-Dollar im Vorjahr, profitierte jedoch von einmaligen Bewertungsrückstellungen in Höhe von 618 Millionen US-Dollar. Ohne Sondereffekte lag der Gewinn bei 1,06 US-Dollar je Aktie und damit unter den Analystenerwartungen von 1,14 US-Dollar. Im Vorjahr hatte Carvana einen Gewinn von 0,560 US-Dollar je Aktie eingefahren.

Die Gründe für die Enttäuschung liegen in gestiegenen Kosten: "Wir erwarten, dass sich diese Kostendynamik auch im ersten Quartal fortsetzt und gehen davon aus, dass unsere Kosten außerhalb des Fahrzeugbereichs im Jahresvergleich steigen werden", sagte Finanzvorstand Mark Jenkins während der Telefonkonferenz. Insbesondere höhere Ausgaben für Inspektion, Reparatur und Aufbereitung der Fahrzeuge sowie gestiegene Einzelhandelsabschreibungen belasteten die Kosten pro Einheit. Insgesamt beliefen sich die Ausgaben im Quartal auf rund 2,16 Milliarden US-Dollar.

Trotz Rückschlag: Optimismus für 2026

CEO Ernie Garcia betonte den langfristigen Wachstumskurs: "Carvana ist noch sehr klein im Verhältnis zu unserer Chance, aber mit 5 Millionen kumulierten Kunden­transaktionen verändern wir aktiv, wie Menschen Autos kaufen und verkaufen." Für 2026 rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Anstieg der verkauften Einheiten und des Adjusted EBITDA.

Zudem wies Carvana erneut Vorwürfe des Leerverkäufers Gotham City Research zurück, der dem Unternehmen Manipulationen bei den Gewinnen 2023-2024 unterstellt hatte. "Wir verkaufen keine Kredite an nahestehende Parteien. Wir legen unsere Geschäfte mit nahestehenden Parteien offen und es gibt diesbezüglich keinerlei Unklarheiten", erklärte Jenkins im Rahmen der Telefonkonferenz.

Enttäuschte Anleger: Carvana-Aktie bricht ein

Carvana hat ein Rekordjahr hinter sich, doch die enttäuschenden Quartalsergebnisse und steigenden Kosten führten zu einem abrupten Kurseinbruch: Im nachbörslichen NYSE-Handel verliert die Carvana-Aktie zeitweise 14,90 Prozent auf 307,66 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-Aktie gefragt: Semi Truck soll 2026 in die Serienfertigung starten

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Carvana Co Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Carvana Co Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carvana Co Registered Shs -A- 256,05 -16,64% Carvana Co Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Während der heimische Aktienmarkt ohne klare Richtung erwartet wird, dürfte der deutsche Leitindex mit Verlusten in den Handelstag starten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen