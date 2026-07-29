CARVANA CO. Announces Climb In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - CARVANA CO. (CVNA) reported a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $310 million, or $0.42 per share. This compares with $183 million, or $0.26 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 52.4% to $7.376 billion from $4.840 billion last year.

CARVANA CO. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $310 Mln. vs. $183 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.26 last year. -Revenue: $7.376 Bln vs. $4.840 Bln last year.