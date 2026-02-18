Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
|
18.02.2026 22:19:01
CARVANA CO. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - CARVANA CO. (CVNA) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $857 million, or $4.22 per share. This compares with $79 million, or $0.56 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 58.0% to $5.603 billion from $3.547 billion last year.
CARVANA CO. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $857 Mln. vs. $79 Mln. last year. -EPS: $4.22 vs. $0.56 last year. -Revenue: $5.603 Bln vs. $3.547 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carvana Co Registered Shs -A-
|
12.02.26
|S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carvana-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: S&P 500 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Carvana legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Neuer Short-Seller-Schock: Carvana-Aktie bricht zweistellig ein (finanzen.at)
|
28.01.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)