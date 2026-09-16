Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
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16.09.2026 14:18:36
Carvana Expands Same-Day Vehicle Delivery To Minneapolis Area
(RTTNews) - Carvana Company (CVNA), an online car market platform, said on Wednesday that it has expanded same-day vehicle delivery for customers in the greater Minneapolis area.
"With this launch, local customers interested in selling their vehicles to Carvana can also schedule pickup and drop-off as soon as the same day they complete Carvana's online vehicle appraisal process," the company said.
This offering is made possible with the support of Carvana's first-party logistics network and regional inspection and reconditioning centers. Initially launched in Arizona, Carvana's same-day delivery service is currently available in select markets across over 20 states.
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