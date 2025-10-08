Carvana Aktie

Carvana für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.10.2025 14:41:36

Carvana Expands Same-Day Vehicle Delivery To Salt Lake City Area

(RTTNews) - Carvana Co. (CVNA), an online used car retailer, on Wednesday said it has expanded its same-day vehicle delivery service to the greater Salt Lake City area.

Select residents can now get same-day delivery on vehicle purchases, while sellers can take advantage of same-day drop-off and pickup after completing Carvana's online appraisal process.

"This new level of speed is made possible through Carvana's growing first-party logistics network and regional Inspection and Reconditioning Centers (IRCs). As the company continues to build and optimize its network, more customers in Salt Lake City can take advantage of same-day delivery on a growing selection of vehicles," the company said in a statement.

Carvana first launched same-day delivery in Arizona and has expanded to select markets in 20 states, with plans to continue rolling out the service in the coming months.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carvana Co Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Carvana Co Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carvana Co Registered Shs -A- 316,60 -0,83% Carvana Co Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX mit leichtem Plus -- DAX rückt deutlicher ins Plus vor -- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch etwasnach oben. Unter DAX-Anlegern wird die Stimmung im Verlauf optimistischer. In Fernost dominierten zur Wochenmitte die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen