Carvana präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Carvana hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carvana ein EPS von 1,51 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carvana in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,43 Milliarden USD im Vergleich zu 4,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at