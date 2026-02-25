CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
25.02.2026 09:20:00
Carvana Shares are Down Another 10% Just Since Sharing Its 4th-Quarter Results. Can the Used Car Dealer Bounce Back in 2026?
It's been a tough past few weeks for Carvana (NYSE: CVNA) shareholders. Down another 10% just since last Wednesday evening's release of its fiscal fourth-quarter numbers, this stock's now fallen more than 30% from its late-January peak. It looks like it's still sinking, too.Once the dust is done settling, though, this weakness is likely to end up being more of an opportunity than an omen -- and not an opportunity that will take long to pay off.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
