Carvana: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Carvana äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carvana 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 8,04 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,65 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at