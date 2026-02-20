Carvana stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Carvana hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Carvana hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,60 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,45 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 20,32 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Carvana einen Umsatz von 13,67 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at