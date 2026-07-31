Carvana stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Carvana hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carvana in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,38 Milliarden USD im Vergleich zu 4,84 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at