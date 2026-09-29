Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
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29.09.2026 17:11:13
Carvana Stock Climbs Tuesday: What's Happening?
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Nachrichten zu Carvana Co Registered Shs -A-
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29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags (finanzen.at)
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28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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28.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Montagmittag nach (finanzen.at)
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24.09.26
|S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carvana-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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17.09.26
|S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carvana-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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15.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)