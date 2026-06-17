Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
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17.06.2026 19:29:43
Carvana Stock Falls As CarMax Warns Of Persistent Low Margins
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Nachrichten zu Carvana Co Registered Shs -A-
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17.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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17.06.26
|Keine Impulse: S&P 500 zum Handelsstart antriebslos (finanzen.at)
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15.06.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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15.06.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
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12.06.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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12.06.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)