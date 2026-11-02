Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
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02.11.2026 18:00:57
Carvana Stock Is Still Rising Days After Earnings as Growth Momentum Holds
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Analysen zu Carvana Co Registered Shs -A-
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Aktien in diesem Artikel
|Carvana Co Registered Shs -A-
|64,11
|4,93%
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
|0,00%
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