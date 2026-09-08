Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
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08.09.2026 20:13:01
Carvana VP Stephen Palmer Sells 8,023 Shares
Stephen R. Palmer, Vice President of Accounting at Carvana (NYSE:CVNA), disposed of 8,023 shares of Class A Common Stock on Sept. 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($71.79); post-transaction value based on September 01, 2026, market close ($72.18).
Carvana is a significant player in the automotive retail sector, with a market capitalization of $81.7 billion and TTM revenue of $25.1 billion, demonstrating substantial scale in the digital vehicle marketplace.
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Aktien in diesem Artikel
|Carvana Co Registered Shs -A-
|64,57
|1,64%
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