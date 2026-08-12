Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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12.08.2026 16:29:13
Carvana vs. Home Depot: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
As the consumer landscape evolves, investors must choose between high-growth disruptors and established dividend payers. We compare Carvana (NYSE:CVNA) and Home Depot (NYSE:HD) to see which stock offers the best path forward.Carvana focuses on transforming the car-buying experience through an online-only model, while Home Depot provides essential materials for the housing market. Both companies rely on consumer spending but face very different hurdles. This comparison evaluates their financial health, growth trajectories, and current valuations to help you navigate these two unique opportunities.Carvana is a prominent player among consumer discretionary stocks that focuses on transforming the car-buying experience. It operates an e-commerce platform that allows customers to buy, sell, and finance used vehicles entirely online with home delivery or local pickup. The company recently expanded its reach by acquiring seven franchised dealerships from Stellantis, marking a strategic move into the new-car market and franchised operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Carvana Co Registered Shs -A-
|63,38
|-0,94%
|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|17 070,00
|-2,40%
|Home Depot
|295,60
|-0,12%