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01.07.2026 06:31:29
Carver Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Carver Bancorp hat am 29.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carver Bancorp -0,720 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 9,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,290 USD. Im Vorjahr hatten -2,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,29 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 40,24 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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