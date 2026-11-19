Carver Bancorp präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,14 Prozent auf 9,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at