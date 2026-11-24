CAS Aktie
WKN: 645073 / ISIN: SK1110002039
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24.11.2026 15:43:22
CAS reinstates Senegal as 2025 AFCON champions
The Court of Arbitration for Sport has reinstated Senegal as 2025 AFCON champions, overturning a CAF decision that stripped them of the title. Morocco, previously declared winners, are confirmed runners-up.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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