Casa Holdings Aktie
WKN DE: A0JKU1 / ISIN: SG1B93012089
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30.04.2026 14:05:12
Casa, a Handyman Start-Up, Aims to Automate Home Maintenance
Casa, a company founded by former Uber executives, says it uses artificial intelligence and a stable of handymen to take care of members’ homes.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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