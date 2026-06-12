Casa gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Casa hat am 11.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Casa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12,57 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,74 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,30 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at