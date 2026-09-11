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11.09.2026 06:31:28
Casa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Casa hat am 10.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Casa ein EPS von -1,450 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,43 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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