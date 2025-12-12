|
Casa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Casa hat am 10.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,06 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 11,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 3,20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Casa 3,05 Milliarden JPY umgesetzt.
