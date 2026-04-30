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30.04.2026 06:31:29
Caesars Entertainment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Caesars Entertainment hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Caesars Entertainment vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Caesars Entertainment 2,87 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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