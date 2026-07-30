Caesars Entertainment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Caesars Entertainment hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,99 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at