Caesars Entertainment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Caesars Entertainment hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,87 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,94 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at