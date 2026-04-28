Caesars Entertainment Aktie

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WKN DE: A1C9E4 / ISIN: US1276861036

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28.04.2026 23:58:34

Caesars Entertainment Q1 Loss Narrows

(RTTNews) - Caesars Entertainment, Inc. (CZR) on Tuesday reported a first-quarter net loss of $98 million or $0.48 per share, compared to $115 million or $0.54 per share last year.

Net revenues for the quarter were $2.870 billion, compared to $2.794 billion last year.

Tom Reeg, Chief Executive Officer of Caesars Entertainment, Inc., commented, "In the first quarter of 2026 we delivered growth in total net revenues and adjusted EBITDA versus last year. Caesars Digital revenue of $374 million and Adjusted EBITDA of $69 million achieved record first quarter results. In our Las Vegas segment, we experienced continued sequential improvement in trends and a significant improvement in the hospitality vertical with occupancy of 95.3% and year over year growth in Average Daily Rate. The Regional segment delivered improved adjusted EBITDA on a year over year basis after excluding the benefits of Super Bowl LX in New Orleans last year."

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