19.02.2026 06:31:28

Caesars Entertainment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Caesars Entertainment präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Caesars Entertainment 0,050 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Caesars Entertainment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,92 Milliarden USD im Vergleich zu 2,80 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,420 USD gegenüber -1,290 USD im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 11,49 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Caesars Entertainment einen Umsatz von 11,25 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen