Caesars Entertainment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Caesars Entertainment präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Caesars Entertainment 0,050 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Caesars Entertainment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,92 Milliarden USD im Vergleich zu 2,80 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,420 USD gegenüber -1,290 USD im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 11,49 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Caesars Entertainment einen Umsatz von 11,25 Milliarden USD eingefahren.

