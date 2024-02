Caesars Entertainment vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Caesars Entertainment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,340 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Caesars Entertainment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,83 Milliarden USD im Vergleich zu 2,82 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,038 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,85 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Caesars Entertainment hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -4,200 USD je Aktie gewesen.

Caesars Entertainment hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 10,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,95 USD und einem Umsatz von 11,55 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at