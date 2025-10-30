Caesars Entertainment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Caesars Entertainment hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Caesars Entertainment hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Caesars Entertainment im vergangenen Quartal 2,87 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Caesars Entertainment 2,87 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at