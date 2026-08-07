Caesarstone Sdot-Yam: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Caesarstone Sdot-Yam äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,540 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,52 Prozent auf 96,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at