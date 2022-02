Caesarstone Sdot-Yam gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Caesarstone Sdot-Yam hat am 09.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,010 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 171,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,830 USD gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Caesarstone Sdot-Yam in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 32,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 643,89 Millionen USD im Vergleich zu 486,41 Millionen USD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,855 USD und einem Umsatz von 631,07 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at