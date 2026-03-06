Caesarstone Sdot-Yam gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Caesarstone Sdot-Yam hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Caesarstone Sdot-Yam ein Ergebnis je Aktie von -0,600 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Caesarstone Sdot-Yam in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 97,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,980 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 397,23 Millionen USD – eine Minderung um 10,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 443,22 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at