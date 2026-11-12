Caesarstone Sdot-Yam gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Caesarstone Sdot-Yam hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Caesarstone Sdot-Yam hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,520 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 96,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 102,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at