Caesarstone Sdot-Yam präsentierte Quartalsergebnisse

Caesarstone Sdot-Yam hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 88,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at