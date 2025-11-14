|
Caesarstone Sdot-Yam zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Caesarstone Sdot-Yam hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,13 Prozent auf 102,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
