Cascadia Minerals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cascadia Minerals gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Cascadia Minerals ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at