True Aktie
WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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05.10.2026 05:54:36
Case calls for law on prepayments as True group’s consumer losses soar to S$3.78 million
Total year-to-date prepaid package losses jump 147% to S$6.7 million from $2.7 million in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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