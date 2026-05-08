Case Group Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Case Group Registered hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,20 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Case Group Registered 0,300 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,21 Prozent auf 49,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Case Group Registered 50,3 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at