Case Group Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Case Group Registered äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,26 SEK. Im letzten Jahr hatte Case Group Registered einen Gewinn von 0,300 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 48,8 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,8 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at