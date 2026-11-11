Casella Waste Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Casella Waste Systems gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Casella Waste Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 559,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 485,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at