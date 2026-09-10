Caseys General Stores legte Quartalsergebnis vor

Caseys General Stores hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Caseys General Stores ein EPS von 5,77 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 5,68 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,57 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at