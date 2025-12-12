|
Caseys General Stores: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Caseys General Stores präsentierte am 09.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 5,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Caseys General Stores noch ein Gewinn pro Aktie von 4,85 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,51 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,95 Milliarden USD in den Büchern standen.
