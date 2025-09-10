|
10.09.2025 06:31:29
Caseys General Stores verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Caseys General Stores hat am 08.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 4,57 Milliarden USD gegenüber 4,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at

